Kayseri'nin Bünyan ilçesinde belediye hizmet binasının çatısından düşen kuş yavrusu, duyarlı esnaf ve belediye personelinin örnek davranışıyla yeniden yuvasına ulaştırıldı.

Bünyan Belediyesi hizmet binasının çatısından düşen kuş yavrusunu fark eden çevredeki esnaf, yavru kuşu güvenli bir şekilde alarak belediye ekipleri gelene kadar kendi iş yerinde muhafaza etti. Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede gelen belediye personelleri, gerekli hassasiyeti göstererek kuş yavrusunu yeniden yuvasına bıraktı.

Bünyan Belediyesi yetkilileri, tüm canlıların yaşam hakkına saygı gösterdiklerini belirterek benzer durumlarda vatandaşların ilgili birimlere bilgi vermesinin önemine dikkat çekti.