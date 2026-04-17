Süper Lig ekiplerinden Kayserispor; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'dan (PFDK) tribün kapatma ve 820 bin TL ceza aldı.

Kayserispor, 11 Nisan 2026'da Fenerbahçe ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasının ardından ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararına göre sarı kırmızılı kulüp, taraftar kaynaklı ihlaller nedeniyle hem tribün kapama hem de yüksek miktarda para cezası aldı. Kararda, çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle kuzey alt tribünü kuzey alt D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine hükmedildi. Bu taraftarlar, Kayserispor'un bir sonraki iç saha maçına giriş yapamayacak. Aynı müsabakada stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle kulübe 480 bin TL para cezası kesildi. Taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle Kayserispor'a ayrıca 220 bin TL para cezası verildi. Bu olaylara karışan taraftarların bulunduğu kuzey alt tribün C blok için de kart bloke uygulaması getirildi. Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçesiyle kulübe 120 bin TL daha para cezası kesildi.

Böylece Kayserispor'un söz konusu maçtan kaynaklı toplam para cezası 820 bin TL'ye ulaştı. Kulüp, ayrıca iki ayrı tribün grubuna yönelik seyirden men yaptırımıyla da karşı karşıya kaldı.