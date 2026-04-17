İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi ile Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle, öğretmen adaylarına yönelik 'STEM Eğitimi Uygulamaları' çalıştayı gerçekleştirildi.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Scientix Türkiye Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini bir araya getiren bir eğitim yaklaşımı olan STEM yaklaşımı, uygulamalı olarak tanıtıldı. Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerinden öğrencilerin katıldığı çalıştaya, Scientix Türkiye ekibinden Rümeysa Demir ve Uğur Doğan, teorik ve uygulamalı öğretim süreçlerini anlattı.

İnönü Kariyer Merkezi Koordinatörlüğünden Doç. Dr. Necati Çobanoğlu ve Doç. Dr. Aziz İlhan ile birlikte Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Malatya Koordinatörü Esra Şahin süreç koordinasyonu noktasında katkı verdi.

Etkinlikte konuşan Scientix Türkiye ekibinden Rümeysa Demir, Türkiye genelinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Konuşmasında Demir, 'Genel amacımız Türkiye'de STEM üzerine yapılan çalışmaları bir araya getirerek öğretmenlerin bu alandaki faaliyetlerini geliştirmek ve STEM eğitiminin yaygınlaştırılmasını sağlamak. Öğretmen adaylarının bu sürece dâhil edilmesini önemsiyoruz. Üniversitelerde düzenlediğimiz etkinlikleri ve bu alandaki etkileşimi artırmayı hedefliyoruz' dedi.

'Atölye süreci öğretmen adaylar açısından önemli kazanımlar sunuyor'

Etkinliğin uygulama boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uğur Doğan ise atölye sürecinin öğretmen adayları açısından önemli kazanımlar sunduğunu belirtti. Doğan, 'İnönü Üniversitesi iş birliğiyle öğretmen adaylarına STEM eğitimi yaklaşımını tanıtmak ve STEM projelerinin nasıl uygulanacağını göstermek amacıyla bir atölye çalışması gerçekleştiriyoruz. Öğrenciler burada STEM eğitimi kavramını öğreniyor, proje üretiyor ve bu projeleri prototip haline getirme süreçlerini uygulamalı olarak deneyimliyor' ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitim programı sayesinde öğretmen adaylarının mesleki donanımlarının güçlendirilmesi ve ilerleyen yıllarda görev yapacakları eğitim ortamlarında STEM yaklaşımını etkin bir şekilde kullanmaları amaçlanıyor. Programın, geleceğin öğretmenlerinin öğrencilerine daha yenilikçi ve uygulamaya dayalı bir eğitim sunmalarına katkı sağlaması bekleniyor.