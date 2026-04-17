Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi, çok yıllık bitki grubunda yer alan ve kentin iklimine uygun lavanta bitkilerinden oluşturduğu parkı elden geçiriyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kentteki klasik parklardan farklı olarak inşa edip, vatandaşların hizmetine sunduğu Lavanta Parkında bakım ve yenileme çalışması başlattı. Ekipler, çok yıllık bitki grubunda yer alan ve oldukça dayanıklı olan lavantalardan oluşturduğu 11 bin metrekarelik bahçenin eksik kalan bölümlerinde bitki dikim çalışmalarını sürdürüyor. Eko-turizme katkı sunmak, vatandaşların ferah ve huzurlu bir ortamda vakit geçirmesini sağlamak amacıyla hizmete açılan Lavanta Parkına son olarak 2 bin 500 adet lavanta fidanı toprakla buluşturularak alan güçlendirildi. Doğru bakımla oldukça estetik bir görünüm sunan lavantalar havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açmaya başlıyor. Başta sağlık olmak üzere, kozmetik, temizlik ve gastronomi alanlarında kullanılan bu değerli bitki, ziyaretçilere görsel şölen de sunuyor.