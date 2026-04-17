Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, nesli koruma altında olan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

Katran Dağında amatör dağcı emekli öğretmen Bedri Dalkılıç tarafından görüntülenen dağ keçileri, kamera ile kayıt altına alındı. Sürü halinde gezen dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu. Amatör dağcı Bedri Dalkılıç, son yıllarda dağ keçisi popülasyonunun Çermik ilçesinde hızlıca arttığını, bunda hayvanların koruma altında olmalarının ve zarar verenlere uygulanan cezai müeyyidelerin etkili olduğunu, söyledi.

Yerli ve yabancı turistler, Diyarbakır'ın doğa güzellikleri ile ünlü ilçesi olan Çermik'e yoğun ilgi gösteriyor.