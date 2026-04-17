Devlet Su İşleri (DSİ), Sinop'ta son 23 yılda gerçekleştirdiği yatırımlarla kentin su altyapısını güçlendirdi. Toplam 75 su yapısı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kent genelinde hayata geçirilen projeler kapsamında 7 baraj ve 13 sulama tesisi devreye alınarak tarımsal üretime önemli katkı sağlandı. İçme suyu alanında yapılan 2 tesisle yerleşim yerlerinin su ihtiyacının karşılanması hedeflenirken, 4 arazi toplulaştırma çalışmasıyla tarım arazilerinde verimlilik artırıldı.

Öte yandan taşkın riskine karşı 44 taşkın kontrol tesisi inşa edilerek can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik önemli adımlar atıldı. Enerji üretimi kapsamında ise 5 hidroelektrik santral (HES) hizmete alınarak ülke ekonomisine katkı sağlandı.

DSİ tarafından gerçekleştirilen yatırımların, Sinop'un hem tarımsal kalkınmasına hem de su kaynaklarının etkin yönetimine önemli katkılar sunduğu vurgulandı.