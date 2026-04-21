Sinop'ta 'Herkesin bir mesleği olmalı' sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, ortaokul öğrencileri otomotiv sektörünün deneyimli ustalarıyla bir araya gelerek mesleki eğitimin inceliklerini öğrendi.

Sinop'ta genç nesilleri hayata ve istihdama daha güçlü hazırlamak amacıyla başlatılan 'Öğrencilerimizi Mesleğin Ustalarıyla Buluşturuyoruz Projesi' tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında son olarak TOBB Gelincik Ortaokulu öğrencileri, otomotiv sektörünün duayen isimleriyle buluştu.

Sinop Mesleki Eğitim Merkezi Öğretmeni Haluk Öztürk'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte; Oto Tamir Ustası Halit Fidan ve Oto Kaporta Ustası Hüseyin Tütüncü, tecrübelerini gençlerle paylaştı. Mesleğin sadece bir iş değil, bir sanat ve altın bilezik olduğunu vurgulayan ustalar, öğrencilere mesleklerinin püf noktalarını anlattı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, uygulamalı eğitimin önemi ve teknik eğitimin gelecekteki istihdam olanakları üzerindeki kritik rolü üzerinde duruldu. Valilik koordinesinde yürütülen projeyle, öğrencilerin farklı iş kollarını tanımaları ve kariyer planlamalarını yaparken usta-çırak kültürüyle harmanlanmış bir vizyon kazanmaları hedefleniyor.

Etkinlik boyunca öğrencilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan usta isimler, teknolojik gelişmelerin sanayiye entegrasyonundan bahsederek, mesleki eğitimin dijitalleşen dünyadaki değerine dikkat çekti. Program, öğrencilerin meslek dallarına yönelik farkındalıklarının artırılması ve ustaların geleceğe dair altın değerindeki tavsiyeleriyle sona erdi.