Sinop'ta düzenlenen Temel İlk Yardım Eğitimi'nde katılımcılara hayati müdahale teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü, toplum sağlığını koruma ve acil durumlara etkin müdahale kapasitesini artırma amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, müdürlük eğitim salonunda Temel İlk Yardım Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimi Arife Çiçek ve Demet Yazar verdi.

Eğitimde katılımcılara, muhtemel kaza ve acil durumlarda yapılması gereken doğru müdahale yöntemleri teorik ve uygulamalı olarak aktarıldı. Hayat kurtarıcı ilk yardım uygulamalarının detaylı şekilde ele alındığı programda, hızlı ve bilinçli müdahalenin önemi vurgulandı.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, benzer eğitimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini ifade etti.