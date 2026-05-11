Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 'üreten belediyecilik' anlayışıyla kendi seralarında yetiştirdiği yaklaşık 400 bin adet yazlık çiçeği şehrin dört bir yanına kazandırdı. Bu çalışmalar sonucunda Şanlıurfa adeta çiçek açarken, parklar ve bahçeler renk cümbüşüne büründü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Akçakale İşletmesi'nde 2026 üretim sezonu kapsamında özenle yetiştirilen yazlık çiçeklerin sevkiyatı, park ve bahçeler dairesi başkanlığının talebi doğrultusunda sürdürülüyor. Sevkiyatı gerçekleştirilen rengarenk çiçekler, parklar, refüjler, kavşaklar, kaldırımlar ve çeşitli yeşil alanlarda titizlikle dikilerek şehrin estetik dokusuna değer katıyor. Tarımsal hizmetler dairesi üretirken, park ve bahçeler dairesi ise bu üretimi Şanlıurfa'nın cadde ve parklarında görsel bir şölen haline dönüştürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç duyduğu çiçekleri kendi imkanlarıyla üretmesinin önemli ölçüde tasarruf sağladığına dikkat çekilerek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasının hedeflendiği vurgulandı.