Şanlıurfa'da saman balyası yüklü tır dorsesinde piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Mardin-Şanlıurfa otoyolunda durdurulan saman balyası yüklü bir tırın dorsesinde yapılan aramada, piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 40 bin paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda, kaçakçılık suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA