Suriye'de başlayan iç karışıklıklar nedeniyle 2014 yılında sivil geçişlere kapatılan Akçakale Gümrük Kapısı 12 yıl aradan sonra yeniden sivil geçişlere açılıyor.

Akçakale Gümrük kapısı, Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle 2014 yılında geçişlere kapatılmıştı. 2019 yılındaki Barış Pınarı Harekatının ardından sınır kapısı ticaret, insani yardım, cenaze ve kamu görevlilerinin geçişine açıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle birlikte sınır kapısı 12 yıl aradan sonra yeniden sivil geçişlere açılıyor. Sınır kapısını ziyaret eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Hikmet Başak, Salı gününden itibaren geçişlerin yapılabileceğini söyledi. Ziyaret sırasında Akçakaleliler tarafından coşkuyla karşılanan Başak, İçişleri Bakanlığının valiliğe gönderdiği yazıyla birlikte pasaport işlemlerinin başladığını belirtti.

Akçakale Gümrük Kapısının karşısında otel işleten İsa Toktimur ise kapının açılması hususunda girişimlerde bulunan herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

Şanlıurfa Valiliğinden açıklama

Şanlıurfa Valiliği de geçişlerle ilgili bilgilendirme yaptı. Yazılı olarak yapılan bilgilendirmede, 'Akçakale Kara Hudut Kapısı, Suriye Arap Cumhuriyetinde yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle 2014 yılında ticari ve sivil geçişlere kapatılmıştır. 2019 yılında gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı sonrasında ise bu kapıdan insani yardım kapsamında ticari, taziye ve kamu görevlisi geçişleri, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen 'Suriye Sınırındaki Kara Hudut Kapılarından Geçişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar' çerçevesinde bu güne kadar kontrollü olarak sürdürülmüştür.

22.01.2026 tarihinde Telabyad Gümrük Müdürlüğünün Suriye Arap Cumhuriyetine devredilmesini müteakip bölgede hayatın normalleşme sürecine girmesi göz önüne alınarak İçişleri Bakanlığının talimatı üzerine 12.05.2026 Salı gününden itibaren Akçakale Kara Hudut Kapısından Suriye Arap Cumhuriyetine pasaport ile giriş ve çıkış işlemleri başlatılacaktır.

Bu kapsamda Türk vatandaşları, çifte vatandaşlığı bulunan Suriye vatandaşları, Türkiye'de geçerli ikamet izni veya ikamet izni yerine geçen çalışma izni bulunan Suriye vatandaşları pasaportları ile Akçakale Kara Hudut Kapısına müracaat etmeleri halinde giriş çıkış yapabileceklerdir. Ayrıca pasaport ile geçiş uygulaması dışında geçici koruma statüsündeki Suriye vatandaşlarının ticari, taziye ve diğer geçiş talepleri, valiliğimizin bünyesinde bulunan insani yardım ve koordinasyon merkezine yapılacak başvuru üzerine ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilecektir' denildi.