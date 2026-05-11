Mersin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Sabri Tekli, SAHA EXPO 2026'ya Mersin Pavilyonu çatısı altında 16 firma ve bağımsız stant açan 4 Mersin firmasıyla katılım sağladıklarını belirterek, 'Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesinde ulaştığı noktadan dolayı gurur duyduk' dedi.

Savunma sanayinin yalnızca bir üretim alanı olmadığını, aynı zamanda ülkelerin bağımsızlık vizyonunu şekillendiren stratejik bir güç olduğunu ifade eden Tekli, Mersin OSB olarak şehrin sanayi potansiyelini savunma sanayi ile entegre etmek için kararlı adımlar attıklarını söyledi.

1993 yılında kurulan Mersin OSB'nin, 2022 yılında başlatılan savunma sanayi sürecini sistematik şekilde yönettiğini kaydeden Tekli, 'Firmalarımızla birlikte savunma sanayinin en önemli organizasyonlarında aktif olarak yer alıyoruz. SAHA EXPO ve IDEF gibi ulusal ve uluslararası fuarlarda Mersin'i tek çatı altında temsil ederek hem görünürlüğümüzü artırdık hem de firmalarımızın sektörel ağlara dahil olmasını sağladık' diye konuştu.

Savunma sanayine entegrasyon sürecinin yüksek kalite standartları ve disiplinli üretim kültürü gerektirdiğini vurgulayan Tekli, firmaların teknik yeterliliklerini artırmaları, sertifikasyon süreçlerini tamamlamaları ve doğru iş birliklerine ulaşmaları için yoğun çalışma yürüttüklerini belirtti.

Mersin'i yalnızca tedarikçi konumunda değil, ana yüklenicilerin yatırım yaptığı bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Tekli, başta Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu olmak üzere ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ASPİLSAN ve Baykar Teknoloji gibi kuruluşları Mersin'de görmek istediklerini söyledi.

Mersin'de savunma sanayine üretim yapabilecek potansiyele sahip 38 firma bulunduğunu aktaran Tekli, bunların 22'sinin OSB bünyesinde yer aldığını ifade etti.

'Firmalarımıza yol haritası oluşturuyoruz'

Savunma sanayine dahil olmak isteyen firmalara yol haritası sunduklarını kaydeden Tekli, özellikle EYDEP ve YETEN gibi kritik süreçlerde firmalara aktif destek verdiklerini belirtti.

Ana yüklenici firmalarla gerçekleştirilen tedarikçi buluşmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Tekli, 'MKE, ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, STM, ASPİLSAN ve HAVELSAN gibi kuruluşlarla firmalarımızı bir araya getiriyoruz. Bu temaslar firmalarımız için gerçek anlamda sıçrama noktası oluyor' ifadelerini kullandı.

2022 yılında SAHA EXPO'ya 7 firmayla ilk kez katıldıklarını anımsatan Tekli, 2026 yılında ise 16 firmanın yer aldığı Mersin Pavilyonu ile fuarda güçlü şekilde temsil edildiklerini söyledi.

Tekli, '5-9 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen SAHA EXPO'ya 16 firmamızla birlikte Mersin Pavilyonu çatısı altında katıldık. Bunun yanında bazı firmalar da bireysel stantlarıyla fuarda yer aldı. Artık fuarlarda sadece görünür olan değil, dikkat çeken ve iş birlikleri geliştiren bir Mersin var' dedi.

Mersin'in artık savunma sanayi sektörünün dışında kalan bir şehir olmadığını ifade eden Tekli, 'Attığımız adımlar, kurduğumuz iş birlikleri ve ortaya koyduğumuz vizyon ile bu sektörün güçlü bir parçası haline geliyoruz. Hedefimiz, Mersin'i savunma sanayinde söz sahibi, rekabetçi ve sürdürülebilir bir üretim merkezi haline getirmektir' diye konuştu.