Sinop'ta belediye tarafından, yürütülen saha denetimlerinde kaçak su kullandığı belirlenen kişilere idari yaptırım uygulandı. Yapılan incelemeler sonucunda, belediye encümeni kararıyla toplam 37 bin 647 TL tutarında ceza kesildiği bildirildi.

Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada, kamu kaynaklarının korunması ve suyun adil şekilde dağıtılmasının sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı. Kaçak su kullanımının hem kamu zararına yol açtığı hem de aboneler arasında eşit hizmet ilkesini zedelediği ifade edilerek, vatandaşların yasal kullanım konusunda daha duyarlı olmaları istendi.

Yetkililer, kaçak su kullanımına yönelik kontrollerin kent genelinde kesintisiz şekilde devam edeceğini kaydetti.