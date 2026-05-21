Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen mobil sosyal hizmet çalışmaları kapsamında, Saraydüzü ilçesinde vatandaşlara yönelik rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirildi.

'Ulaşılabilir sosyal hizmet' anlayışıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Mobil Sosyal Hizmet Aracı ile Saraydüzü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Çalışmalar kapsamında vatandaşlara sosyal hizmetler hakkında bilgilendirme yapılırken, rehberlik ve danışmanlık desteği de sağlandı.

Yetkililer, 'Aile ve Nüfus On Yılı' vizyonu doğrultusunda toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, sosyal hizmetleri vatandaşın ayağına götürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, devletin şefkat elinin şehir merkezinden en uzak noktalara kadar ulaşması için sahada aktif çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı.