Avrupa Birliği'nden çifte tescil alan Edremit Zeytinyağı ve Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, 14. YÖREX'te görücüye çıkıyor. Edremit Ticaret Odası, dünya standartlarındaki bu iki dev markasıyla Antalya'da lezzet rüzgarı estirecek.

Türkiye'nin en büyük yerel değerler buluşması olan 14. Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), bu yıl Edremit'in uluslararası arenada tescillenmiş çifte gururuna ev sahipliği yapıyor. Edremit Ticaret Odası (ETO), 22-26 Nisan tarihleri arasında Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek fuarda, Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescil edilen hem Edremit Zeytinyağı hem de Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini ile yer alıyor. Edremit Körfezi'nin binlerce yıllık zeytin kültürünü dünyaya taşıyan Edremit Ticaret Odası, YÖREX'te bu yıl 'Sizin Oraların Nesi Meşhur?' sorusuna iki güçlü yanıt veriyor. Türkiye'nin AB tescilli sayılı ürünleri arasında yer alan Edremit'in zeytini ve zeytinyağı, AB logolu sunumlarıyla fuarın en prestijli ürünleri arasında gösteriliyor. Bölgenin iklimiyle şekillenen kendine has dokusu ve aromasıyla Edremit Zeytini, yine bölgenin 'altın sıvısı' Edremit Zeytinyağı ile birlikte standın odak noktasını oluşturuyor.

Tarladan sofraya tescilli güven

Edremit standını ziyaret edenler, sadece bir ürün değil, Avrupa standartlarında koruma altına alınmış bir kalite mirasını deneyimleme şansı buluyor. Coğrafi işaretin sağladığı güvenle hem sofralık zeytinde hem de zeytinyağında Edremit'in neden bir dünya markası olduğu, fuar boyunca gerçekleştirilecek profesyonel tadım etkinlikleriyle anlatılacak. Fuar öncesi hazırlıkları değerlendiren Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, zeytin ve zeytinyağındaki AB tescilinin önemine değinerek şunları belirtti: 'Edremit olarak hem zeytinyağımız hem de sofralık zeytinimizle Avrupa Birliği tesciline sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. YÖREX'te bu iki stratejik ürünümüzle yer alarak, bölgemizin gastronomi gücünü ve üretim kalitesini tüm Türkiye'ye ve dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız. Tescilli zeytinimiz ve yağımızla, Edremit markasını uluslararası pazarda en üst seviyeye taşımaya kararlıyız.' 70 ilden 500'den fazla katılımcının buluştuğu bu dev organizasyonda, Edremit Ticaret Odası sadece ürün tanıtımı değil, aynı zamanda yerel kalkınma ve coğrafi işaretli ürünlerin ekonomiye katkısı üzerine de temaslarda bulunacak. Ziyaretçiler, Edremit'in tescilli ikilisini 2. Hall'deki stantta yakından tanıyabilecek.