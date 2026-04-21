Sinop'ta, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine 'psikolojik ilk yardım' eğitimi verildi.

Afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetlerinden sorumlu ana çözüm ortağı olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın eğitim programları kapsamında yer alan 'psikolojik ilk yardım' eğitimi, gönüllü öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirildi.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri biriminde görevli Sosyal Çalışmacı Rabia Pınar ile Psikolojik Danışman Armağan Ayazgün tarafından verilen eğitim, Seyyid İbrahim Bilal Kredi Yurtlar Kurumu ve Mahmud Kefevi Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan gönüllü psikososyal destek ekibi öğrencilerine yönelik düzenlendi.

Eğitimde, afet ve kriz durumlarında bireylere doğru yaklaşım yöntemleri, temel psikolojik destek becerileri ve iletişim teknikleri ele alındı. Anlatım ve rol play (canlandırma) teknikleriyle gerçekleştirilen eğitim programının verimli geçtiği belirtildi.