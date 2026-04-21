Sinop'ta il genelinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı.

İl merkezi ve ilçelerde görev yapan emniyet müdürleri ile amirlerin katılım sağladığı toplantıda, mevcut asayiş durumu detaylı şekilde değerlendirilirken, alınan tedbirler ve yürütülen uygulamalar masaya yatırıldı. Toplantıda, kent genelindeki mevcut asayiş durumu değerlendirilirken, özellikle okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri ve yapılan denetimler üzerinde duruldu. Eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanırken, okul çevrelerinde gerçekleştirilen uygulamaların titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi. Ayrıca, suç ve suçlularla mücadelede yürütülen çalışmaların etkinliğinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, Sinop'un huzur ve güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.