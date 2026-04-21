Sinop Atatürk Devlet Hastanesi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik organ bağışı ve organ nakli farkındalık eğitimi düzenlendi.

Hastanenin Organ Nakil Koordinatörü Ruhiye Özkılıç tarafından verilen eğitim, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ile Su Ürünleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitimde, organ naklinin tanımı, beyin ölümü tanısının yoğun bakım şartlarında nasıl konulduğu, beyin ölümü ile bitkisel hayat arasındaki farklar, organ bağışının dini boyutu ve kimlerin organ bağışında bulunabileceği konuları ele alındı. Ayrıca E-Devlet ve E-Nabız sistemi üzerinden organ bağışı yapılabileceği bilgisi paylaşıldı.

Programda, Türkiye'de organ nakli bekleyen hastaların durumu da detaylı şekilde anlatılarak, organ bağışının hayati önemine dikkat çekildi.