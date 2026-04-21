Sinop'un Boyabat ilçesinde 'Merkezim Köyümde' projesi kapsamında kırsal mahallelerdeki öğrencilerle bir araya gelen gençlik liderleri, çocuklara spor ve eğlence dolu bir gün yaşattı.

Boyabat Kaymakamlığı koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından yürütülen 'Merkezim Köyümde' projesi aralıksız devam ediyor. Projenin son durağı Yeşilyurt İlkokulu oldu. Gençlik merkezine gitme imkanı kısıtlı olan öğrencilerin ayağına giden gençlik liderleri, okul bahçesini adeta bir şenlik alanına çevirdi. Etkinlik kapsamında kurulan spor, oyun ve eğlence istasyonlarında öğrenciler gönüllerince eğlendi. Gençlik liderleri eşliğinde çeşitli parkurlarda yarışan, geleneksel oyunlar oynayan ve fiziksel aktivitelere katılan çocuklar, verimli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Boyabat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, çocukların sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmanın önceliği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

'Çocuklarımızın kişisel gelişimlerini desteklemek ve onlara yeni ufuklar açmak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu tür çalışmalar, kurumlarımızın güçlü iş birliğiyle sürdürülecektir. '