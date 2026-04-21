Antakya Otoyolu Belen Tüneli projesi sahasında incelemelerde bulundu.

Hatay'da devam eden proje kapsamında yetkililerden bilgi alan Masatlı, 8,5 kilometre uzunluğa ve 17 metre genişliğe sahip Belen Tüneli'nin tamamlandığında Türkiye'nin en uzun ve en geniş tek tüp tüneli olacağını belirtti.

Amanos Dağları'nı modern tünel uygulamalarıyla aşacak proje ile Amik Ovası'na ulaşımın daha hızlı, güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Toplam 19,2 kilometre uzunluğundaki otoyol kesiminde 2 tünel ve 1 viyadük yer alırken, çalışmalar da aralıksız sürüyor. Proje kapsamında T-1 tünelinde kazı çalışmaları tamamlanırken, T-2 tünelinde kazı faaliyetlerinin yüzde 10 seviyesine ulaştığı, viyadük imalatında ise yüzde 80 oranında ilerleme kaydedildiği öğrenildi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kırıkhan, Hassa, İslahiye, Nurdağı, Kahramanmaraş ve Gaziantep güzergâhlarında kesintisiz ulaşım sağlanması hedefleniyor.