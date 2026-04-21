Sinop'un Gerze ilçesinde sağlık personeline yönelik yangından korunma ve afet bilinci eğitimi verildi.

Gerze İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda düzenlenen eğitim programına Gerze İlçe Sağlığı personeli ile Dikmen Toplum Sağlığı Merkezi personelleri katıldı. Sivil Savunma Amiri Hakan Akpınar tarafından gerçekleştirilen eğitim kapsamında, yangın anında yapılması gerekenler, yangından korunma yöntemleri, afet durumlarında doğru hareket tarzı ve acil durumlarda alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Personelin afet ve acil durumlara karşı bilinçlendirilmesinin amaçlandığı eğitimde, muhtemel risk durumlarında hızlı ve doğru müdahalenin önemine dikkat çekildi.