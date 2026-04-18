Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sinop Şehir Stadyumu'nun açılış törenine katılmak ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Sinop'a geldi.

Bakan Bak'ı Sinop Havalimanı'nda, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve protokol üyeleri karşıladı. Karşılama töreninin ardından Bakan Bak, ziyaret programı kapsamında ilk olarak Sinop Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Osman Aşkın Bak, ardından makamda Vali Özarslan ve protokol üyeleriyle bir araya gelerek kentteki gençlik ve spor yatırımları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ardından Bakan Bak, Sakarya Caddesi'nde vatandaşları selamlayıp, yürüyerek gittiği AK Parti Sinop İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.