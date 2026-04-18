Muğla Sakar Geçidi'nde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sakar Geçidi'nden seyir halindeki 52 ADL 830 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi hafif yaralanırken, olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazanın ardından yolda trafik akışının açık olduğu bildirildi. Araç, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.