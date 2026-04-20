Sinop'ta Yükseköğretim Kurumları Afet ve Acil Durum (YADE) Projesi kapsamında gönüllü öğrencilerden oluşan afet destek ekipleri kuruldu. Proje çerçevesinde öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitimi verilirken, ardından tahliye ve toplanma tatbikatı gerçekleştirildi.

Mahmud Kefevi Yurdu'nda düzenlenen etkinlikte, Sinop AFAD ekipleri tarafından öğrencilere afet anında doğru davranış biçimleri, acil durum yönetimi ve güvenli tahliye süreçleri hakkında bilgiler aktarıldı. Eğitimin ardından senaryo gereği yapılan tatbikatta öğrenciler, öğrendiklerini sahada uygulama imkânı buldu.

Tatbikat kapsamında yurt binasının kontrollü şekilde tahliyesi sağlanırken, öğrenciler belirlenen toplanma alanlarında bir araya gelerek muhtemel bir afet durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiğini deneyimledi.