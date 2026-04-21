İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 çevre ilçede 29 yıllığına faaliyet gösterecek 115 taksi plakası için 7 Mayıs'ta ihaleye çıkıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla olmak üzere 19 çevre ilçede 29 yıl süreyle hizmet verecek yeni taksi plakaları için ihale sürecini başlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından geçtiğimiz ay onaylanan çalışma kapsamında ihale, 7 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 14.00'te belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Başvurular 5 Mayıs'a kadar

İhaleye katılmak isteyenler, 5 Mayıs 2026 Salı günü saat 12.00'ye kadar başvurularını Gaziemir Semt Garajı'nda bulunan Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Ruhsat Birimi'ne yapabilecek. Şartname bedeli 1000 TL olarak belirlendi. Detaylı bilgiye 0 (232) 293 11 85 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Merkez ihalesi 30 Nisan'da

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin; Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere olmak üzere kent merkezindeki 11 ilçede 29 yıl süreyle hizmet verecek 100 taksi plakası için yapacağı ihale ise 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 14.00'te belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Başvurular 28 Nisan 2026 Salı günü saat 12.00'ye kadar alınacak.