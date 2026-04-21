Aliağa Belediyesinin çocuklara yönelik yayınevi markası 'Aliağa Çocuk' tarafından hazırlanan 'Ali ve Ece - Yaşasın 23 Nisan' adlı resimli öykü kitabı yayımlandı. 'Ali ve Ece' serisinin 3. kitabı olan eser, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar tarafından Helvacı, Şakran ve Aliağa merkezde düzenlenecek etkinliklerde çocuklara armağan edilecek.

Çocuklara yönelik yayınevi olan belediye

Aliağa Belediyesi, Aliağa Kent Kitaplığı ile sürdürdüğü kültür yayıncılığını çocuklara yönelik nitelikli eserlerle büyütmeye devam ediyor. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın Eğitim vizyonu kapsamında yayın hayatına kazandırılan 'Aliağa Çocuk' yayınevi markası, Çocuklara Milli ve manevi değerleri, doğayı, hayvan sevgisini, yardımlaşmayı, kent kültürünü, yerel tarihi ve Aliağa'nın tarihî ile doğal değerlerini sevdirmeyi amaçlayan yayınlar yapıyor.

Bayram coşkusu, okul ve Atatürk sevgisi

Yazar Demet Bozkurt tarafından kaleme alınan ve 7 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden 'Ali ve Ece - Yaşasın 23 Nisan', Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Aliağalı çocuklar Ali ve Ece'nin gözünden anlatıyor. Aliağa'da geçen hikâye, çocukların bayram heyecanını, arkadaşlığını, paylaşma duygusunu ve ortak değerlerini sade, sıcak ve öğretici bir anlatımla işliyor.

23 Nisan: Çocuklara duyulan güvenin simgesi

Kitapta Ali ve Ece'nin bayram sabahı başlayan hikâyesi, okul yolculuğu, Atatürk İlkokulu'ndaki tören hazırlıkları, şiir okumaları, resim yarışmaları ve halk oyunları gösterileriyle devam ediyor. 23 Nisan'ın, milli egemenliğin, Cumhuriyet bilincinin ve çocuklara duyulan güvenin de simgesi olan bir bayram olduğu vurgulanıyor.

Eserde ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, milli egemenlik kavramı, Atatürk sevgisi, tarih bilinci, okul hayatı, dayanışma, özgüven ve kültürel etkinlikler çocuklar için yalın bir dille aktarılıyor.

'Aliağa Çocuk' yayınları büyümeye devam ediyor

Aliağa Çocuk Yayınları tarafından hazırlanan 'Ali ve Ece' resimli çocuk öyküleri serisi büyümeye devam ediyor. Daha önce 'Ali ve Ece Hippoterapi Merkezinde' ve 'Ali ve Ece Patiparkta' adlı kitaplarla çocuklarla buluşan seri, 'Ali ve Ece - Yaşasın 23 Nisan' ile üçüncü kitabına ulaştı. Serinin yeni kitapları 'Ali ve Ece Yavru Flamingo' ile 'Ali ve Ece Piknik Günü' ise mayıs ayında yayımlanarak çocuklarla buluşacak.

Aliağa Belediyesi tarafından 2023 yılında kurulan Aliağa Çocuk Yayınevi, çocuklara kitap sevgisi kazandırmak, yerel tarih ve kültürü erken yaşta tanıtmak, Aliağa'yı çocukların dünyasına onların diliyle anlatmak amacıyla yayın hayatına başladı. Altı kitaptan oluşması planlanan 'Ali ve Ece' serisiyle çocukların hem kendi şehirlerini tanımaları hem de milli ve kültürel değerlerle büyümeleri hedefleniyor.

Vatandaşlar Aliağa Çocuk Yayınlarını, Aliağa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden edinebiliyor.