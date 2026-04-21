Aras Kargo, Sultanlar Ligi'nde sezonu 6. sırada tamamlayarak Balkan Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aras Kargo, normal sezonu 7. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti. 5-8 etabında Nilüfer Belediyespor ile eşleşen İzmir temsilcisi, seriyi 2-0 kazanarak rakibini eledi ve adını 5-6 etabına yazdırdı.

Bu aşamada Galatasaray ile karşılaşan Aras Kargo, güçlü rakibine karşı seride 2-0 mağlup oldu ve sezonu 6. sırada tamamladı. Bu sonuçla birlikte kırmızı-beyazlı ekip, önümüzdeki sezon Balkan Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Aras Kargo'nun Balkan Kupası'nı kazanması halinde ise CEV Challenge Kupası'na katılma şansı doğacak. İzmir ekibi, bu başarıyı elde ederse Avrupa kupalarına eleme turundan dahil olacak.