Türk Kızılay tarafından başlatılan, 'İyilikle Pişen Hayatlar' aşçılık atölyesi kapsamında depremzede kadınlar ünlü şef Danilo Zanna ile buluştu.

Türk Kızılay, 6 Şubat depremlerinin ardından depremzede kadınlara yönelik başlattığı, 'İyilikle Pişen Hayatlar' aşçılık atölyesinin 5'incisini İstanbul'da düzenledi. Hatay'dan programa katılan 20 kadın, aralarında ünlü şef Danilo Zanna'nın da bulunduğu usta isimlerden temel aşçılık teknikleri, mutfak düzeni, gıda güvenliği ve farklı mutfak kültürlerine ilişkin eğitim aldı. Kadınlar, edindikleri bu deneyimi büyütüp daha düzenli bir işe dönüştürme isteğinde birleşti.

Türk Kızılay'ın deprem bölgesindeki kadınların istihdama katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği atölye, Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü'nde iki gün boyunca devam etti. İlk gün Danilo Zanna ve Dilara Başaran rehberliğinde temel mutfak becerileri üzerine çalışan katılımcılar, ikinci gün ise şefler Kerem Bilginer, Ayaz Geçer ve Çağatay Doğanoğlu ile profesyonel mutfak deneyimi yaşadı. Program sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

'Yemek yapmanın iyileştirici gücüyle birbirimize destek oluyoruz'

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Emre Koç, depremin ilk gününden bu yana bölgede yalnızca ihtiyaçları karşılamaya değil, sosyal ve ekonomik iyileşmeyi desteklemeye de odaklandıklarını belirterek, 'İyilikle Pişen Hayatlar' projemizle kadınların mutfak becerilerini geliştirirken yemek yapmanın iyileştirici gücüyle birbirimize destek oluyoruz. Kadınları profesyonel eğitimle destekleyerek yeni istihdam imkânlarının kapılarını aralamayı amaçlıyoruz. Başta Danilo şefimiz olmak üzere programa katkı sunan tüm şeflerimize gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz' dedi.

'Bu programın bir parçası olmak gurur verici'

Şef Danilo Zanna da program kapsamında kadınlarla gastronomi üzerine bilgi ve deneyim paylaşımında bulunduklarını aktararak, 'Zor zamanlarda umut verebilmek çok önemli. Bu programla kadınlara yeni bir kariyer fırsatı sunularak umut veriliyor. Bunun bir parçası olmak gurur verici' ifadelerini kullandı.

Katılımcı kadınlar yaşadıkları dönüşümü anlattı

Hatay İskenderun'dan katılan Aysu Adaklı, yaşadığı zorlu sürece rağmen mutfağın kendisi için iyileştirici bir alan olduğunu söyleyerek, 'Depremde en büyük acıları yaşadık. Yani ben evladımı ve yeğenlerimi kaybettim. Öyle üzüntülerle yaşarken, hiç bırakmadım. Sürekli evimden sipariş üzerine yöresel yemeklerimizi, pasta ve börek yapmaya çalıştım. Çünkü mutfak bana çok iyi geliyordu. Yani acılarımdan bir nebze uzaklaşıyordum, kopuyordum' diye konuştu.

Katılımcılardan Nevin Öründü ise projenin kadınların umutlarını ve özgüvenlerini yeniden güçlendirdiğini belirterek şunları söyledi:

'Kızılay'ın düzenlemiş olduğu bu projede bulunmaktan çok mutluyum. Bu biz depremzede Antakyalılar, Hataylılar olarak hayatımıza o kadar olumlu güzellikler kattı ki. Hem geleceğe yönelik umutlarımızdan tekrardan yeniden doğmaya, emeklerimizin, gücümüzün farkına varmaya vesile oldu. Şeflerimiz eşliğinde çok daha kararlı adımlarla gideceğiz ve bize umut olacak.'