Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, Sinop'ta bulunan spor tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında tesisleri gezen Genel Müdür Şahin, sporcular ve antrenörlerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sporcularla yakından ilgilenen Şahin, yürütülen faaliyetleri yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret sırasında tesislerin mevcut durumu, ihtiyaçları ve yürütülen projeler hakkında yetkililerden bilgi alan Şahin, sporun gelişimi için yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti.