Sinop İl Özel İdaresi, sezon hazırlıkları kapsamında Gerze ilçesindeki köy grup yollarında altyapı geliştirme ve güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresi, kış sezonu öncesi planlanan yol yatırım programını sahadaki yoğun mesaisiyle hayata geçiriyor. Gerze ilçesinin önemli güzergahlarından biri olan Yaykıl-Çırnık Köyleri Grup Yolu'nda devam eden çalışmalarla, bölgenin ulaşım altyapısı modern bir çehreye kavuşacak.

Zemin güçlendirme çalışmaları tam gaz

Asfalt serimi öncesi yolun ömrünü belirleyen en kritik aşama olan altyapı geliştirme ve güçlendirme safhasında, ekipler titiz bir süreç yönetiyor. Yolun zemin mukavemetini artırmayı hedefleyen ekipler, dolgu ve iyileştirme işlemlerini tamamlayarak güzergahı asfalt dökümüne hazır hale getirecek. İl Özel İdaresi yetkilileri, yapılan yatırımların köy yollarındaki sürüş güvenliğini en üst seviyeye taşıyacağını bildirdi. Yaykıl ve Çırnık köylerini kapsayan grup yolu projesinin tamamlanmasıyla birlikte, bölge halkı modern ve standartlara uygun bir yola kavuşmuş olacak.