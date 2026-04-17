Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyir halindeki iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücülerinden biri yaralandı.

Kaza, Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cafer Y.'nin kullandığı 07 ABT 928 plakalı motosiklet, dönmek için manevra yaptığı sırada, aynı istikamette sağ şeritten seyir halindeki Yusuf F.A.'nın kullandığı 16 BJB 168 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, yaralanan 07 ABT 928 plakalı motosikletin sürücüsü Cafer Y., 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.