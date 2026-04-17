Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyir halindeyken, yavaşlayan araçlara çarpmamak için ani fren yapan motosikletin sürücüsü kazada yaralandı.

Kaza, Manavgat içesi Herford Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl Caddesi istikametine seyir halindeki Samet İ.'nin kullandığı 07 BBE 164 plakalı motosiklet aynı istikamette giderken önünde duraklayan otomobillere çarpmamak için fren yaptı. Ani fren yapan motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki motosikletin önündeki araçların duraklaması ve sürücünün araca çarpmamak için ani fren yaparak düştüğü görüldü.