Düzce Belediyesi, yılın 365 günü sürdürdüğü vektörle mücadele çalışmalarının yanında yaz aylarının gelmesiyle birlikte başlayan uçkun ilaçlama çalışmalarına da 63 mahalle genelinde oluşturduğu ekiplerle periyodik olarak devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı vektörle mücadele birimi, sivrisinek ve karasinek mücadele programına ahır, gübre, tuvalet kuyusu, foseptik ile sürekli durgun su bulunan ya da biriken (Jit) alanlarda gündüz saatlerinde 4 ekip ile larva ve uçkun mücadelesini sürdürüyor.

Görev alanı içerisinde bulunan 63 mahallenin 47'sinde ve mücavir alanlar içerisinde ahır, foseptik, tuvalet kuyusu, jit ve durgun su ilaçlamalarını tamamlayan ekipler, kalan 16 mahalle genelinde de ilaçlama çalışmalarına devam ederken, ilaçlama programının, yıllık plan dâhilinde iklim şartlarına göre yoğunlaşarak sürdürüleceği belirtildi.

Asya kaplan sivrisineği

Bir yandan ilaçlama ile larva ve uçkun ile mücadelesini sürdüren ekipler, vatandaşlara da uyarılarda bulunarak, son 5 yılda Türkiye'nin Kuzey Bölgelerinde yayılan ve istilacı bir tür olan Asya kaplanı olarak adlandırılan sivrisinek türünün Düzce'de de çoğalarak rahatsızlık oluşturmaya devam ettiğini kaydetti. Söz konusu sivrisinek türünün mevcut var olan türlerden farklı olarak temiz suya yumurta bırakabildiğini belirten ekipler, bu durumun bahçe sebzeciliği ve hobi bahçeciliğinin yoğun olarak yapıldığı Düzce'de sinek için uygun çoğalma alanları oluşturduğuna dikkati çekti.

Asya kaplanı sivrisineği konusunda yapılan uyarının devamında şu ifadelere yer verildi:

'Hiçbir önleyici tedbir ( Kapan Ya da Sineklik ) alınmadan depo edilen, biriktirilen sular doğal çoğalma alanları haline gelmektedir. Bu alanları ekiplerin bulması ve ilaçlaması ya da boşaltması ekipler için zorluk teşkil etmektedir. Bu durum popülâsyonun kontrol altına alınmasını ve yok edilmesini zorlaştırmakta, yapılan mücadelenin başarısını sınırlamaktadır. Ailemizin, komşularımızın ve kendi sağlığımız için lütfen bu su biriktirilen alanların kapaklarını kapalı tutalım veya bu biriken suları haftalık olarak değiştirerek sivrisinek üremesini yavaşlatalım.'