Muş'ta yüksek kesimlerde etkisini sürdüren yoğun kar yağışına rağmen il özel idaresi ekipleri, yer yer 5 metreyi aşan kar kalınlığına rağmen köy ve yayla yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Muş'ta bahar aylarına rağmen yüksek kesimlerde etkili olan kar, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İl özel idaresi ekipleri, kapanan köy ve yayla yollarını yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Özellikle merkeze bağlı Sağlık köyü başta olmak üzere birçok köy ve yayla yolunda çalışmalarını sürdüren ekipler, yer yer 5 metreyi aşan kar kalınlığına rağmen iş makineleriyle yol açma faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyor. Zorlu coğrafya ve kar kalınlığına rağmen ekipler, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâhları da tek tek ulaşıma açıyor.

Sağlık Köyü Muhtarı Adil Karadağ, 'Nisan ayında olmamıza rağmen köyümüzün yolu hâlâ kapalı. Muş İl Özel İdaresi ekipleri şu an yollarımızı açmak için çalışma yürütüyor. İmkânlarımız olmadığı için il özel idaresinden destek istedik, ekipler de gelerek yol açma çalışmalarına başladı. Köyümüz yeniden ulaşımına kavuşuyor. Nisan ayında yağan karı görüyorsunuz. Yer yer 4-5 metreyi bulan kar kütleleri bulunuyor. Ekipler 24 saat boyunca bizim için çalışıyor. Tüm dertlerimizle ve sıkıntılarımızla yakından ilgileniyorlar. Her zaman telefonları bize açık. Bütün sorunlarımızı çözmek için büyük çaba gösteriyorlar' dedi.