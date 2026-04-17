Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde keşfedilen ve Çermik lalesi adıyla bilim dünyasına kazandırılan, ender görülen sarı ters lale çiçek açtı.

Yaklaşık 2 yıl önce doğaseverlerin yürüyüşü sırasında fotoğrafı çekilen ve 53'üncü tür olarak literatüre giren ender görülen sarı renkli Çermik ters lalesi çiçek açtı. Amatör Dağcılar tarafından görüntülenen sarı ters laleler, nesli azaldığı için koruma altında tutuluyor. İlk defa bu yıl sarı ters laleler gördüklerini dile getiren dağcılar, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Çermik ilçesinin yüksek dağlık kesimlerinde görülen sarı Laleler de tıpkı diğer lale türleri gibi koruma altında bulunuyor. Doğa gezginleri, bu güzellikleri yerinde görmek için her yıl yüzlerce kilometre yol kat ediyor.