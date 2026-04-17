Ayvalık Belediyesi, hem kent sakinlerine hem de kente gelen ziyaretçilere daha nitelikli kamusal alanlar sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı çevresinde belediye tarafından yürütülen çalışmalarla alanın daha düzenli, işlevsel ve konforlu hale getirildiğini söyledi.

Özellikle yaz sezonunda, yoğun feribot trafiğinde Midilli Adası'na geçiş yapan yerli ve yabancı konuklara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Ayvalık Deniz Hudut Kapısında yürütülen düzenleme tamamlanıyor.

Ayvalık Belediyesi, kent estetiğini ve kamu kullanım alanlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde başlatılan meydan düzenleme projesiyle, kente yakışır modern ve işlevsel bir alan kazandırılıyor.

Gerçekleştirilecek yeni düzenleme ile birlikte, hudut kapısını kullanan vatandaşların işlemlerini daha rahat ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi hedefleniyor. Proje kapsamında, yolcu akışının daha planlı hale getirilmesi sağlanacak; pasaport kontrol ve geçiş işlemleri daha koordineli, güvenli ve düzenli bir ortamda yapılabilecek.