Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Kuvâ-yı Milliye Şehri Balıkesir Uluslararası Yörük-Türkmen Sempozyumu'nun açılış programına katıldı. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış programına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Yıldırım, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Türk Dünyası Yörük Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Balıkesir Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Yusuf Alfat, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serkan Sarı, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Balıkesir'in Kuvayımilliye'nin başşehri olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Balıkesir, milli birliğin ve beraberliğin tam merkezidir. Bizler; burada köklerimizi, kimliğimizi, kültürümüzü ve bizi biz yapan değerlerimizi konuşmak, anlamak ve geleceğe taşımak için buluşuyoruz. Sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ediyorum. Bizler; Balıkesir'de devletçi, milliyetçi anlayışımızla birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Siyaseti hiçbir şeyin içerisine sokmuyoruz. Ben, Balıkesir Ailemin bir üyesiyim. Bu ailenin hayırlı bir evladı olmak için çalışıyorum. Hayırlı bir evlat olmak için de yüce Türk milletine layık olmak gerekiyor. Bizim devletimiz var, milletimiz sağ olsun' dedi.

'Kuvayı Millîye ruhuyla hareket ediyoruz'

Balıkesir'de kimseyi ayırt etmeden herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışını hâkim kıldıklarını dile getiren Akın, 'Yörük-Türkmen kültürü bize şunu öğretir: Birlik varsa dirlik vardır. Bugün dünyamızın en çok ihtiyaç duyduğu şey de budur. Birlik, dayanışma ve ortak akıl; bizleri geleceğe taşır. Birlikten kuvvet doğar. Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz her projede kimseyi ayırmadan ve yalnızlaştırmadan, Kuvayımilliye ruhuyla birlik ve dayanışma içinde hareket ediyoruz. Balıkesir'imizi sadece bugüne değil, geçmişine ve geleceğine sahip çıkan bir anlayışla yönetiyoruz. Biz, bunu başaracak ve şehrimizi Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri ışığında Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacağız. Kültürümüzü yaşatan her değeri destekliyor, her çalışmanın yanında oluyoruz. Bu sempozyumun da bu anlamda çok önemli çıktılar üreteceğine inanıyorum. Akademisyenlerimizin katkılarıyla, kültür insanlarımızın emeğiyle ortaya çıkacak her bilgi, her fikir; gelecek nesillerimize bırakacağımız en değerli miraslardan biri olacaktır' diye konuştu.