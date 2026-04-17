Niğde Valisi Nedim Akmeşe; Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Gerçekleştirilen incelemelerde bölgede devam eden altyapı çalışmaları, parsel tahsis süreçleri ve yatırım faaliyetleri ele alındı. Çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Vali Akmeşe, Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişim sürecinde önemli bir aşamaya geldiğini ifade etti. Organize sanayi bölgelerinin Niğde'nin ekonomik kalkınmasındaki stratejik rolüne dikkat çeken Akmeşe; üretim kapasitesinin artırılması, istihdamın güçlendirilmesi ve yatırım ortamının daha da iyileştirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Yürütülen çalışmaların Niğde için hayırlı olmasını temenni eden Vali Akmeşe, bölgenin kısa sürede daha güçlü bir üretim merkezi haline geleceğini vurguladı.