18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Niğde Şehitliği'nde yapılan törene Vali Nedim Akmeşe, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Garnizon Komutanı İkmal Albay Özcan Yetiş, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. Şehitlik anıtına çelenk konularak saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan programda Niğde Valisi Nedim Akmeşe, şeref defterini imzaladı. Vali Akmeşe; 'Şehitlerimizin sergilediği cesaret, fedakarlık ve kahramanlık tarihimizin en şanlı sayfalarına altın harflerle yazılmış, silinmez bir yer edinmiştir. Şehitlerimiz canlarını hiçe sayarak, bu mukaddes vatan topraklarımızı emanet etmiştir. Gösterdikleri eşsiz mücadele sayesinde bugün bağımsız ve başı dik bir millet olarak yaşamaya devam ediyoruz. Çanakkale'de ortaya konulan bu sarsılmaz iman, yüksek vatan sevgisi bugün de yolumuzu aydınlatan en güçlü meşale olmaya devam etmektedir. Aziz şehitlerimiz, sizlere bizlere bıraktığınız bu kutlu mirası kıymetli biliyor, emanetinize sahip çıkmaya ve birlik beraberlik içerisinde ülkemize hizmet etmeyi en büyük sorumluluğumuz olarak görüyoruz' diye konuştu.

Niğde Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ömer Demir ise, 'Milletimizin bağımsızlık aşkı, bayrağına olan bağlılığı ve vatanına duyduğu sevgi sizlerden aldığı ilhamla sonsuza kadar yaşayacaktır. Şehitlik, bir milletin ulaşabileceği en yüce mertebelerden biridir. Bu topraklar tarih boyunca nice kahramanları kanıyla yoğurmuş, fedakarlıkla vatan olmuştur. Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Dumlupınar'da, Sakarya'da ve bugün vatanın dört bir yanında gözünü kırpmadan mücadele eden kahramanlarımız bizlere bağımsız bir ülke bırakmıştır' ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim okundu ve Niğde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı tören birliği saygı atışı yaptı. Törene katılanlar şehit mezarları ziyaret ederek karanfil bıraktı, dua etti.