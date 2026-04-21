Niğde Valiliği öncülüğünde, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi arasında 'Akran Nezaketi ve Aile İçi İletişim' iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, çocuk hakları, akran nezaketi ve aile içi iletişim konularında kapsamlı eğitim ve atölye çalışmaları hayata geçirilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (KASPAM) iş birliğinde yürütülecek proje kapsamında, akranlar arasında nezaketin artırılması, bireylerin merhamet, şefkat ve saygı gibi değerleri benimsemesi, aile içi iletişim becerilerinin güçlendirilmesi ve çocuk eğitimi konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Bu doğrultuda 28 drama uzmanı liderliğinde toplam 33 atölye düzenlenecek. 24 Nisan 2026 tarihinde başlayacak atölye çalışmaları 7 Mayıs 2026 tarihinde tamamlanacak. Her biri 30 kişiden oluşacak atölyelere üniversite öğrencilerinin yanı sıra gönüllü ebeveyn ve ebeveyn adayları katılacak. Üç saat sürecek eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifika verilecek. İmza töreninde konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını vurgulayarak, 'Bu çalışma ile aile içi iletişimi güçlendiren, çocuk hakları bilincini artıran ve akranlar arasında saygı ve nezaketi yaygınlaştıran bir yaklaşımı eğitim süreçlerimize kazandırmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımızın empati kurabilen, kendini doğru ifade edebilen ve sağlıklı ilişkiler geliştirebilen bireyler olarak yetişmesini öncelikli görüyoruz' dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise proje kapsamında geniş katılımlı çalışmalar yürütüleceğini belirterek, 'Drama çalışmalarıyla hem ebeveynlere, hem öğretmenlere hem de öğrencilere akran zorbalığı konusunda eğitimler vereceğiz. Binin üzerinde katılımcı bekliyoruz. Bu tür projelerle toplumsal katkı düzeyimizi artırmayı hedefliyoruz. Desteklerinden dolayı Valiliğimize ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Üniversite olarak şehirle bütünleşmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Niğde Valiliği toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek ile akademisyenler ve eğitmenler katıldı.