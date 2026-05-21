Niğde'de polis ekipleri tarafından verilen uyuşturucu eğitimleri sürüyor.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında önleyici faaliyetler ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri çerçevesinde gerçekleştirilen 14 etkinlikte toplam 714 vatandaşa ulaşıldı. Çalışmalarda vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılırken, farkındalık oluşturmak amacıyla el broşürleri dağıtıldı.

Yapılan açıklamada, toplumun her kesimini bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.