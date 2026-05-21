Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde sahne alan ünlü sanatçı Mert Demir, Mersinlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Özgecan Aslan Barış Meydanında gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Alanı dolduran binlerce kişi, sevilen sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konser öncesinde sahne alan DJ Mustafa Cingiz'in çaldığı 90'lar pop şarkılarıyla eğlenen vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerinde Mert Demir'in sahneye çıkmasıyla coşkuyu doruğa taşıdı. Türk bayraklarının dalgalandığı konser alanında Demir; 'Ateşe Düştüm', 'Ölüyorum Anla', 'Gözlerime Bak' ve 'Kafayı Yaktım' gibi sevilen parçalarını seslendirdi.

Sahneden vatandaşlara seslenen Demir, 'Sizleri burada görmek çok güzel, hepiniz iyi ki varsınız' diyerek gençlerin 19 Mayıs Bayramını kutladı. Sanatçının konser sonunda seslendirdiği '10. Yıl Marşı' ise alandaki vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Konseri izlemeye gelen vatandaşlardan Sare Kaymaz, etkinlikte çok eğlendiğini belirterek, 'Büyükşehir Belediyesinin konserlerini takip ediyorum. Mert Demir'i çok seviyorum' dedi.

Furkan Aydaş ise gençlere yönelik böyle bir organizasyon düzenlenmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, 'Mert Demir'i seviyoruz. Böyle bir konser olduğu için Vahap Başkan'a teşekkür ediyoruz' diye konuştu.