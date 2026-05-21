Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Suriye'nin Türkiye açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, Irak-Suriye-Türkiye hattının gelecekte Körfez'in önemli lojistik merkezlerinden biri haline gelebileceğini söyledi.

MTSO Mayıs Ayı Meclis Toplantısında, Suriye'nin Lazkiye kentinde gerçekleştirilen temaslar gündeme damga vurdu. Toplantıda inşaat, lojistik, turizm, gıda ve tekstil sektörlerinde oluşabilecek yatırım fırsatları değerlendirilirken, Irak-Suriye-Türkiye hattının gelecekte Körfez'in önemli lojistik merkezlerinden biri olabileceği vurgulandı.

MTSO Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Mutlu Koyuncuoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Meclis Başkanı Hamit İzol öncülüğünde Suriye'nin Lazkiye kentine gerçekleştirilen temaslar ele alındı.

'Suriye stratejik önem taşıyor'

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özdamar ile programa katılan meclis üyeleri, Suriye'deki yatırım fırsatlarına ilişkin gözlem ve değerlendirmelerini paylaştı. Özellikle inşaat, lojistik, turizm, gıda ve tekstil sektörlerinde önemli fırsatlar bulunduğuna dikkat çekilirken, düşük iş gücü maliyetlerinin yatırımcılar açısından avantaj oluşturabileceği ifade edildi.

Toplantıda konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Suriye'nin Türkiye açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, Irak-Suriye-Türkiye hattının gelecekte Körfez'in önemli lojistik merkezlerinden biri haline gelebileceğini söyledi. Lazkiye ile Mersin arasında planlanan Ro-Ro taşımacılığının bölge ticaretine ciddi katkı sağlayacağını kaydeden Çakır, Türk firmalarının bölgede aktif rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

'Türk firmaları hızlı hareket etmeli'

Suriye'de kurulması planlanan organize sanayi bölgeleri ile gümrük kapılarının modernizasyon çalışmalarının Türkiye'nin bölgesel ticaretteki gücünü artıracağını dile getiren Çakır, Türk firmalarının kendi markalarıyla bölgede faaliyet göstermesinin önemine dikkat çekti.

Bölgede yoğun bir uluslararası rekabet yaşandığını belirten Çakır, Türk iş dünyasının süreci yakından takip ederek hızlı hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda ayrıca kamu bankalarının kredi faiz oranlarını düşürmesine yönelik çalışma başlatılması talebi de gündeme geldi. İş dünyası temsilcileri, finansmana erişimin kolaylaştırılmasının yatırım süreçlerine olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

MTSO'nun yeni dönem projeleri anlatıldı

Konuşmasında oda faaliyetlerine de değinen Çakır, sanayide dönüşüm buluşmaları, uluslararası iş gezileri, bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Üretmezsek Tükeniriz' tarım konferansı, Marka Rotası etkinliği, yapay zeka destekli B2B görüşmeleri ve DemoDay organizasyonlarının önemli kazanımlar sağladığını anlattı.

DemoDay kapsamında girişimcilerle yatırımcıların bir araya getirildiğini belirten Çakır, dikkat çekici iş fikirlerinin ortaya çıktığını söyledi.

Önümüzdeki süreçte Yeşil Dönüşüm Ödülleri ve Sanayi Zirvesi gibi organizasyonların da hayata geçirileceğini kaydeden Çakır, meclis üyeleri ile iş dünyasını düzenlenecek etkinliklere davet etti.