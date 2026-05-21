Mersin'in Bozyazı ilçesinde, yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren orman yangını riskine karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği Orman Yangınları ile Mücadele İlçe Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında, Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya kurum amirleri, mahalle muhtarları ve Orman İşletme Müdürü Fahri Uzlar katıldı.

Toplantıda, orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirler, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve yangınlara hızlı ve etkin müdahale konusunda yürütülecek çalışmalar ele alındı. Orman İşletme Müdürü Fahri Uzlar tarafından katılımcılara yangın riskine karşı dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, ormanların korunmasının büyük önem taşıdığını belirterek, vatandaşların özellikle yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınmaları konusunda duyarlı olmaları gerektiğini ifade etti.

Toplantıda ayrıca, olası yangın durumlarında izlenecek yöntemler ve alınacak önleyici tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.