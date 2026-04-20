Niğde'de 13 ülkeden yerel yöneticilerin katılımıyla düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 2026 Yönetim Kurulu Toplantısı, 'Kentsel Yenilikçilik' temasıyla gerçekleştirildi.

Niğde Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, 'Su Stresi Temelinde İklim Değişikliği Uyum Politikaları' masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediye olarak hayata geçirilen çevreci ve yenilikçi projeler hakkında sunum yaptı. Özdemir, özellikle modern ileri biyolojik arıtma tesisi, GES yenilenebilir enerji projeleri ve tasarruftan kar paylaşımı modeli ile Niğde'nin sürdürülebilir şehircilik anlayışında önemli bir noktaya ulaştığını ifade etti.

Niğde Belediyesi hizmet binasında kurulan entegre enerji sistemine dikkat çeken Özdemir, fosil yakıt kullanımının tamamen sona erdirildiğini belirterek, SCADA sistemi ile enerji ve altyapı yönetiminin dijital ortamda anlık olarak takip edildiğini de sözlerine ekledi. Çevresel sürdürülebilirlik kapsamında yürütülen projelere de değinen Özdemir, 2025 yılında Kızılay ile imzalanan protokol doğrultusunda tekstil atıklarının toplanarak yeniden değerlendirilmeye başlandığını söyledi. Özdemir, bu sayede hem atık miktarının azaltıldığını hem de ihtiyaç sahiplerine doğrudan destek sağlandığını ifade etti. Enerji yönetiminde dijitalleşmeye geçildiğini belirten Başkan Özdemir, belediyeye bağlı tüm aboneliklerin elektrik faturası takip ve yönetim sistemi üzerinden izlenebilir hale getirildiğini, bu uygulama sayesinde tüketim verilerinin analiz edilerek bütçe disiplininin sağlandığını dile getirerek, elde edilen verilerin sera gazı envanteri çalışmalarına da katkı sunduğunu belirtti. Su tasarrufuna yönelik farkındalık çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Özdemir, okullar arası su tasarrufu yarışmaları düzenlendiğini ve yağmur suyu toplama sistemlerinin yaygınlaştırıldığını söyledi. Sosyal belediyecilik kapsamında yürütülen doğalgaz dönüşüm hibe projesine de değinen Özdemir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle ihtiyaç sahibi hanelerin katı yakıtlı sistemlerden doğalgaza geçirildiğini belirtti.

NÖHÜ'den sürdürülebilir kampüs hedefi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise suyun yalnızca doğal bir kaynak olmaktan çıkıp, ekonomik ve stratejik bir değere dönüştüğünü belirtti. Niğde'nin aşırı yüksek su stresi altında bulunan bölgeler arasında yer aldığını vurgulayan Uslu, su yönetiminin geleceğin en kritik başlıklarından biri olduğunu ifade etti. Üniversite olarak suyu yalnızca tüketilen bir kaynak olarak değil, ölçülen, analiz edilen ve yönetilen bir sistem olarak ele aldıklarını ifade eden Uslu, amaçlarının daha fazla geri kazanım sağlayan ve iklim değişikliğine uyumlu, dirençli bir kampüs modeli oluşturmak olduğunu söyledi.

'Su Stresi Temelinde İklim Değişikliği Uyum Politikaları' oturumunda alanında uzman isimler sunum gerçekleştirdi. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, Yatta Belediyesi Meclis Üyesi Taleb Alnajjar, UN-Habitat Ürdün Ofisi Müdürü Deema Abu Thiab, Kentsel Dirençlilik ve Sürdürülebilir Kalkınma Uzmanı Reem Halaseh ile çevrimiçi olarak katılan Dhofar Belediye Başkanı Dr. Ahmed bin Mohsen Al Ghassani, su stresiyle mücadele, iklim uyum politikaları ve yerel yönetimlerin rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.