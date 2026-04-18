Niğde Belediyesi Sanat Galerisi'nde açılan 'ART QUAKE-17' sergisi ile 28 ülkeden eserler sanatseverlerle buluştu.

Farklı coğrafyalardan sanatçıları bir araya getiren sergide, 28 ülkeden 78 sanatçının eserleri ile birlikte Türkiye'den sanatçıların çalışmaları da yer alıyor. Yaklaşık 103 eserin sergilendiği etkinlikle ilgili bilgi veren küratör Safa Büte, etkinliğin yalnızca estetik bir buluşma olmadığını, aynı zamanda küresel sorunlara dikkat çekmeyi amaçladığını belirtti. Büte, doğanın ve insanlığın karşı karşıya olduğu tehditlere vurgu yaparak, sanat yoluyla farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Serginin temasının, 'her şeye yeniden başlanabilse' düşüncesi etrafında şekillendiğini dile getiren Büte, sergide Kore, Amerika, İspanya, Arnavutluk ve Kosova başta olmak üzere birçok ülkeden sanatçıların eserlerinin yer aldığını belirtti.

Sergiyi gezen Şükran Güleryüz ise etkinliği genel olarak beğendiğini ifade ederek, Niğde'de bu tür organizasyonların artmasının önemli olduğunu dile getirdi. Sanata ilgisinin geçmişe dayandığını belirten Güleryüz, şehirde gezilecek ve kültürel anlamda zenginlik sunan etkinliklerin bulunmasının hem bireysel hem de toplumsal açıdan değerli olduğunu söyledi.

11 Nisan'da kapılarını açan sergi, 19 Nisan'a kadar gezilebilecek.