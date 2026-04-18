Isparta Valisi Abdullah Erin, okul olayları sonrası alınan önlemleri açıklayarak dijital provokasyonlara karşı 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Eğitimde öğretmen etkinliğinin artırılması gerektiğini vurgulayan Erin, şiddet içeriklerine ve manevi eksikliğe dikkat çekti.

Vali Abdullah Erin, Isparta Valiliği'nde düzenlenen bir toplantı öncesinde son günlerde tüm yurtta derin bir üzüntüye yol açan okul olaylarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Vali Erin, Isparta'da alınan somut tedbirleri aktarırken olayların yapısal ve manevi kökenlerine ilişkin önemli tespitlerini de kamuoyuyla paylaştı. Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların tüm toplumu derinden sarstığını vurgulayan Vali Erin, bu acı tablonun ciddi bir öz değerlendirmeyi zorunlu kıldığını belirterek şöyle konuştu:

'Son günlerde Şanlıurfa Siverek'ten başlayıp ardından Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bütün milletimizi derin bir üzüntüye sevk eden olaylar sonrasında; şapkalarımızı önümüze koyup 'nerede eksik ve hata yapıyoruz' değerlendirmesini yeniden yapmak, kaçınılmaz bir zorunluluk olarak önümüzde durmaktadır.'

'En üst düzeyde önlemlerimizi aldık'

Olayların hemen ardından Isparta'da tüm kurumların seferber edildiğini açıklayan Vali Erin, güvenlik birimlerinden milli eğitim müdürlüğüne kadar tüm paydaşların koordineli biçimde harekete geçtiğini ifade ederek, 'Bütün illerimizde olduğu gibi biz de bu olayların ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmasın diye ciddi tedbirler alıyoruz. Isparta'mızda, olaydan hemen sonra güvenlik birimlerimiz başta olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve ilgili diğer kurumlarımızla birlikte en üst düzeyde önlemlerimizi aldık. Vatandaşlarımızı tedirgin etmeyecek ve kaygıya sevk etmeyecek şekilde hem fiziki hem de operasyonel her türlü tedbiri uyguluyoruz. Şu an için herhangi bir olumsuzluk beklemiyoruz' dedi.

'Titizlikle takip ediyoruz'

Dijital alanda kurulan denetim mekanizmasına ve operasyonel sonuçlarına ilişkin bilgi veren Vali Erin, provokatif paylaşımlar nedeniyle dün 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 11-12 yaşındaki çocukların sosyal medya paylaşımlarına da dikkat çeken Vali Erin, şunları kaydetti:

'Sanal devriyelerimizle çocuklarımızı, gençlerimizi ve vatandaşlarımızı galeyana getirecek; toplumda panik, korku ve endişe oluşturacak provokatif paylaşımların tamamını titizlikle takip ediyoruz. Bazı okul isimlerini zikrederek çeşitli paylaşımlar yapanlar oldu ve bunlarla ilgili hızlıca gerekli işlemler yapıldı; dün 10 kişi gözaltına alındı. Ancak üzülerek belirtmeliyim ki; 11-12 yaşındaki evlatlarımızın sosyal medya mecralarında, yaşlarıyla uyumlu olmayan ifadelerle bazı okul isimlerini vererek yaptıkları ilginç paylaşımlara rastlıyoruz. Şu an Türkiye genelinde olduğu gibi Isparta'mızda da öğretmenlerimiz, müdürlerimiz, kolluk kuvvetlerimiz ve mülki idaremizle tam bir teyakkuz halindeyiz. Fakat meselenin daha derinlere uzanan sebeplerden kaynaklandığını da unutmamak gerekir.'

'Gerekli düzenlemeleri süratli bir şekilde yapmak gerekiyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapsamlı bir reform çalışması yürüttüğünü hatırlatan Vali Erin, şu ifadeleri kullandı:

'Yasal altyapıyı yeniden gözden geçirmek ve gerekli düzenlemeleri süratli bir şekilde yapmak gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Milli Eğitim Bakanlığımız uzunca bir süredir ciddi bir çalışma içerisindedir. Bugüne kadar hayata geçirilen düzenlemelere ilave olarak yakın zamanda yeni iyileştirici adımların atıldığını göreceğiz. Neresinden bakarsanız bakın, yeni düzenlemelerde öğretmen ve okul idaresinin etkinliğinin arttırılması gerektiği ortadadır.'

'Yabancı menşeli bu oyunlara çocuklarımızın sınırsızca erişebilmesi kabul edilemez'

Dijital içeriklerin ve şiddet temelli yabancı oyunların çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisine özellikle dikkat çeken Vali Erin, denetimsiz medya ortamının meselenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade ederek, 'Sadece bu da değil; basın yayın organları, diziler ve sosyal medya mecralarında denetimsizce sunulan içerikler çocuklarımıza çok rahat ulaşıyor. Özellikle canlı öldürdükçe ödül kazandıran oyunlar, son olaylardaki çocuk faillerin eylemlerini aslında bu oyunlarda simüle ettiklerini gösteriyor. Yabancı menşeli bu oyunlara çocuklarımızın sınırsızca erişebilmesi kabul edilemez' diye konuştu.

'Hikmetin başı Allah korkusudur'

Tüm idari ve yapısal tedbirlerin ötesinde meselenin özünde manevi bir boşluk bulunduğunu dile getiren Vali Erin, köklü geleneğimizden ve inancımızdan beslenen nesil yetiştirme anlayışını şu sözlerle ifade etti:

'Tüm bu sebeplerin dışında, meselenin özünde çocuklarımıza Allah sevgisini ve Allah korkusunu öğretmemiz gerçeği yatmaktadır. Bizim geleneğimizde; terbiyeli, milli ve manevi değerlere sahip, tarihini bilen, öz güveni yüksek ancak bir o kadar da mütevazı nesiller yetiştirmek esastır. İnancımızda hikmet esastır; 'Re'sü'l-hikmeti mehâfetullah' yani 'Hikmetin başı Allah korkusudur.' Bu mantığı çocuklarımıza aktarmamanın hiçbir bahanesi olamaz.'

'Eleştiriler haksız'

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne yönelik eleştirileri yersiz bulan Vali Erin, sözlerini şöyle tamamladı: 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli dediğimiz model, aslında bu değerlerin yeniden çocuklarımıza sunulmasını, anlatılmasını ve tanıtılmasını esas alan bir modeldir. Genelde yaşadığımız sıkıntılar bu modelin değil, aksine bu mantıktan yoksun sistemlerin bir sonucudur.'