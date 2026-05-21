Isparta-Konya karayolunda otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta-Konya karayolu kilometre 133+800 mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa P. idaresindeki 07 BUS 067 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Muzaffer Ö. yönetimindeki 42 ATZ 420 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada sürücüler Muzaffer Ö. ve Mustafa P. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Talha C., Serdar D., Esma P., Şerife P., Asaf Emin P. ve Abdullah Taha P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların bir kısmı Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne, bir kısmı ise Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.