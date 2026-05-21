Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele yol açtı. İş yerleri sular altında kalırken, çevre esnafı altyapı sorunu yaşandığını belirterek yetkililerden kalıcı çözüm talep etti.

Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağış, cadde ve sokakları göle çevirirken çok sayıda iş yerini de sular altında bıraktı. Sel nedeniyle büyük maddi zarar yaşayan esnaf, bölgede yıllardır devam eden altyapı sorununa dikkat çekerek Yenimahalle Belediyesinden kalıcı çözüm istedi. Yağışlarla birlikte rögarların taştığını ve suyun tahliye edilemediğini belirten esnaflar, her yıl aynı mağduriyeti yaşadıklarını söyledi.

Mobilya dükkanı sahibi Abdullah Taşdemir, 'Biz bu sorunu her yağmur yağışında yaşıyoruz. Her seferinde Yenimahalle Belediyesi'ne burada altyapı çalışması yapılması gerektiğini söylüyoruz ancak hiçbir çalışma yapılmıyor. Nedense yağmur yağdığında, sel olduğunda ve esnaf mağdur olduğunda belediyeden memurlar ve zabıtalar gelip yardıma geliyoruz diyor. Alt katımı da üst katımı da tamamen su bastı. Mobilya dükkanımız su aldığında ürünler şişiyor ve kullanılamaz hale geliyor. Hiçbir yardım yok. Biz kendi imkanlarımızla önlem almaya çalışıyoruz. Rögar kapaklarını bile kendi ellerimle açtım. Çok büyük zararım var' dedi.

Giyim mağazası sahibi esnaf ise, 'Biz her yağmur yağdığında bu ve benzeri sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Burayı ASKİ'ye de bildirmiştik. ASKİ bize alternatif bir altyapı çalışması yapılacağını söyledi ancak şu ana kadar herhangi bir çalışma yapılmadı. Yıllardır bu sorun bu şekilde devam ediyor. Şiddetli yağışlarda rögarlar tıkanıyor. Buraya acilen alternatif bir hattın yapılmasını istiyoruz. Mevcut altyapı artık buraya yeterli gelmiyor' diye konuştu.

Sel olayının her sene yaşandığını söyleyen esnaf, 'Zararımız çok büyük. Burada altyapı yok, su tahliye olmuyor. Hiçbir yerde mazgal bulunmuyor. Şentepe Mahallesi'nden gelen suyun yoğunluğu buraya fazla geliyor ve bu durum sele neden oluyor. Bütün esnaf perişan oldu. Esnafın malı da mülkü de suyun içinde kaldı. Dükkânlar sular altında kaldı. Bunun önlemini almıyorlar. Sorumlular sürekli 'altyapıyı yapacağız' diyerek gelip gidiyor ancak ortada yapılan hiçbir çalışma yok. Bu sıradaki dükkânların tamamını su bastı' dedi.