Yunanistan'ın Atina ve Selanik bölgesinde yaşayan Nea Lonia Isparta Mübadilleri Derneği (Kulübü) yetkilileri ve üyeleri 37 kişilik bir grupla Isparta'yı ziyaret ediyor. Önceki yıllarda da sürekli Isparta'ya geldiklerini belirten Dernek Genel Sekreteri Stavros Geresimos, 'Daha önceki ziyaretlerimizde kiliselerimiz terk edilmiş gibi görünüyordu. Kilise ve atalarımızın yaşadığı yerlerde de benzer bir manzara varken şu anda çok ciddi bir gelişmişlik görüyoruz' dedi.

Yunanistan'ın Atina ve Selanik bölgesinde yaşayan Nea Lonia Isparta Mübadilleri Derneği (Kulübü) yetkilileri ve üyeleri, Isparta'yı ziyaret ediyor. Atina ve Selanik bölgesinde yaşayan 37 kişilik grubun tamamı Isparta kökenli. Grupta bulunanların dedeleri önceki dönemlerde Isparta'da halıcılık, Afyon sakızı, kök boya, kurutulmuş meyve ve sebze tüccarlığı yaparken mübadeleyle Yunanistan'a yerleşmiş. O dönemlerde Isparta'da yaşayan dedelerin torunları şimdi Isparta'yı ziyaret ediyor. Nea Lonia Isparta Mübadilleri Derneği (Kulübü) Genel Sekreteri Stavros Geresimos ve dernek üyeleri 1750'li yıllarda yapılan ve atıl durumdayken Isparta Belediyesi Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından restore ettirilerek koku müzesi haline getirilen Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi'ni ziyaret etti. Ziyareti sırasında gruba Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen de eşlik etti.

Başdeğirmen: 'Bu kiliseyi yaşatmaya çalıştık'

'Hemşehrilerim' diyerek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, grupta bulunan kişilerin dedelerinin, baba ve annelerinin yaşadığı bir bölgede olduklarını söyledi. Başkan Başdeğirmen, 'Müzemiz 1750 yılında yapılan Aya Bania Kilisesi. Bu kiliseyi daha önce geldiğinizde bu şekilde görmemiştiniz. Bayram Aygün ve Nuri Erçelik sayesinde sizlerle irtibatlaşma imkanı bulduk. Gazeteci Stravros beyin bize gönderdiği bilgilerle burada geçmişte neler olduğunu anladık. O bilgilerle burayı yaşatmaya çalıştık. Kilisenin en önemli özelliği Hristiyanlarla Müslümanların beraber burayı yapmış olması. 250 yıl önce bu kilise yapıldıktan sonra bir üst sokakta bir camiyi Hristiyanlarla Müslümanlar beraber yapmışlar. Bu bölgede herkes dinini ve dilini en rahat ve güzel şekilde yaşayabilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonraki mübadil değişimiyle sizlerin büyükleriniz Yunanistan'a, oradaki bizim büyüklerimiz Isparta'ya gelmişler. Müzenin bahçesindeki güller ve lavantalar kazanlarda kaynatılarak doğal şifa getirilen ilaçlar haline getirilmiş. O ürünler bu bölgedeki ihtiyaç sahibi hastalara dağıtılmış. Daha sonra kilise görevini yitirmiş. Biz 7 yıl önce göreve geldikten sonra kilisenin restorasyonuna başladık. Kiliseyi restore ettikten sonra Misparta adını verdik. 250 yıl önce atalarımızın yaptığı etkinliği biz bugün devam ettiriyoruz. Burası Turan Mahallesi. Üst mahalle ise Doğancı Mahallesi. Orada da Aya Yorgi Kilisesi var. Orası da burasının 10 yıl sonra yapılmış. Oranın restorasyonuna bir yıl önce başladık. Orayı da aromatik, endemik bitkiler merkezi olarak kullanacağız. Aynı zamanda 200 metre yakınında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi var. Öğrencilerin ders çalışabileceği bir kütüphane haline getiriyoruz. Bir yıl sonra tekrar gelirseniz o kilisenin içindeki etkinliği de görmüş oluruz' dedi.

Geresimos: 'Sizin şahsiyetinizde kendi insanımızı görüyoruz'

Nea Lonia Isparta Mübadilleri Derneği (Kulübü) Genel Sekreteri Stavros Geresimos da tüm üyeleri ve dostları adına misafirperverliğinden dolayı Başkan Başdeğirmen'e teşekkürlerini iletti. Geresimos, 'Başkanımız bizi onurlandırdı. Sizin şahsiyetinizde kendi insanımızı görüyoruz. Daha önce defalarca Isparta'ya geldik. Şimdi kentte çok büyük, devasa bir değişim görüyoruz. Bizim için bir güzellik örneği bir kent olarak görülüyor. Kiliselerin dışında da yaptığınız tüm hizmetler için teşekkür ederiz. Daha önceki ziyaretlerimizde kiliselerimiz terk edilmiş gibi görünüyordu. Kilise ve atalarımızın yaşadığı yerlerde de benzer bir manzara varken şu anda çok ciddi bir gelişmişlik görüyoruz. 1920 öncesinde burada yaşarken 2 toplumun ortak bayramları kutlamaları da vardı. Dedelerimiz, büyükannelerimiz bunları bize aktarmışlardı. Buradan ayrıldıktan sonra buraya geldiklerinde çok iyi hissetmişlerdi. Her zaman bu yaşadıkları bölgeye hayrandılar ve vatanımız derlerdi. Biz buraya gelmeye devam edeceğiz. Atalarımızın yaşadığı evler ve kiliseleri gezip onları anacağız. Bir kez daha size teşekkür ederiz. İki halkın dostluk ve barışını simge eden zeytin dalı tablosu hediye etmek istiyoruz' dedi.

Stavros Geresimos, Başkan Başdeğirmen'e zeytin dalı tablosu ve dedelerinin Isparta'da yaşarken çekilen fotoğraflarının yer aldığı bir albüm hediye etti. Başkan Başdeğirmen de misafirlere hediye verdi.